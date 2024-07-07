Advertisement
PROPERTY

Balikpapan-IKN Cuma 1,5 Jam dengan Tol Fungsional

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |18:50 WIB
Balikpapan-IKN Cuma 1,5 Jam dengan Tol Fungsional
Tol IKN Fungsional Jelang HUT RI. (foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membuka secara fungsional jalan Tol Ibu Kota Nusantara. Kehadiran jalan tol ini akan memangkas waktu tempuh kurang lebih 1 jam dari Balikpapan - IKN.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan pembukaan jalan tol fungsional ini untuk mendukung mobilitas dalam rangka peringatan HUT RI ke- 79 yang akan diselenggarakan di IKN 17 Agustus mendatang.

Danis menjelaskan, setidaknya ada 3 seksi yang akan dibuka secara fungsional dengan total panjang 27 km. Terdiri dari Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.

Jika hendak ke IKN dengan rute awal Bandara Sepinggan, Balikpapan, kendaraan bisa masuk tol Balikpapan - Samarinda. Selanjutnya mulai masuk ke ruas fungsional di KM 11 Tol Balsam.

Kendaraan menempuh jarak sepanjang 13,4 Km di Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau. Kemudian meneruskan di jalur fungsional Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km.

"Masuknya dari Karangjoang terus ke arah Kariangau, nanti masuk tol seksi 3A, 3B, dan 5A," ujar Danis saat dihubungi MNC Portal, Minggu (7/7/2024)

