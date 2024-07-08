Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Permintaan Meningkat, Emiten Sarung Tangan (MARK) Raih Kontrak Rp610 Miliar

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |13:11 WIB
Permintaan Meningkat, Emiten Sarung Tangan (MARK) Raih Kontrak Rp610 Miliar
MARK amankan kontrak Rp610 miliar (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAEmiten sarung tangan PT Mark Dynamics Tbk (MARK) kebanjiran orderan karena meningkatnya permintaan. Produksi sarung tangan dunia naik karena banyak perusahaan sarung tangan mulai mengganti invesntory mereka yang sudah kedaluarsa.

MARK mengamankan kontrak senilai USD37 juta atau sebesar Rp610 miliar (kurs 16.500) hingga September 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari penjualan perseroan periode sama tahun lalu sebesar Rp410 miliar.

Kenaikan penjualan bisa di prediksi bisa naik 50% tahun ini. Permintaan produk MARK masih didominasi dari negara Malaysia, yang merupakan salah satu produsen sarung tangan terbesar di dunia, selain itu permintaan juga datang dari negara-negara lain seperti Thailand, China, dan Vietnam.

Tingginya penjualan ekspor di kala Penguatan dolar AS terhadap rupiah turut memberikan efek positif pada margin laba MARK, karena Kurs dolar yang lebih kuat berarti pendapatan Perseroan memiliki nilai lebih tinggi ketika dikonversi ke rupiah, sehingga dapat meningkatkan margin bersih laba Perseroan, berdasarkan laporan keuangan kuartal I 2024 margin laba bersih mencapai 34% terlihat peningkatan signifikan margin laba bersih sebesar 24% dari total penjualan kuartal I tahun sebelumnya.

“Trend pertumbuhan laba ini mencerminkan kepercayaan pelanggan yang begitu besar dan juga strategi bisnis yang tepat dari manajemen sehingga mampu menjaga stabilitas kinerjanya di tengah persaingan industri yang ketat,” ujar Dirut MARK Ridwan Goh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/278/3042554/ihsg-diprediksi-tertekan-saham-saham-big-caps-4AE8HcN4PM.jpg
IHSG Diprediksi Tertekan Saham-Saham Big Caps
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3042108/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-pada-jeda-makan-siang-4nAibrYGh9.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau pada Jeda Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041996/ihsg-menguat-0-21-ke-7-257-di-pembukaan-perdagangan-7SXqQfhmnV.jpg
IHSG Menguat 0,21% ke 7.257 di Pembukaan Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041962/ihsg-diprediksi-turun-di-bawah-7-200-M3qzjwr6UO.jpg
IHSG Diprediksi Turun di Bawah 7.200
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041574/ihsg-merosot-0-54-ke-7-249-di-sesi-i-aRs0iEWv8O.jpg
IHSG Merosot 0,54% ke 7.249 di Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041493/bel-perdagangan-ihsg-turun-tipis-ke-7-287-8Lsb7U4oD8.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Turun Tipis ke 7.287
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement