Permintaan Meningkat, Emiten Sarung Tangan (MARK) Raih Kontrak Rp610 Miliar

JAKARTA – Emiten sarung tangan PT Mark Dynamics Tbk (MARK) kebanjiran orderan karena meningkatnya permintaan. Produksi sarung tangan dunia naik karena banyak perusahaan sarung tangan mulai mengganti invesntory mereka yang sudah kedaluarsa.

MARK mengamankan kontrak senilai USD37 juta atau sebesar Rp610 miliar (kurs 16.500) hingga September 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari penjualan perseroan periode sama tahun lalu sebesar Rp410 miliar.

Kenaikan penjualan bisa di prediksi bisa naik 50% tahun ini. Permintaan produk MARK masih didominasi dari negara Malaysia, yang merupakan salah satu produsen sarung tangan terbesar di dunia, selain itu permintaan juga datang dari negara-negara lain seperti Thailand, China, dan Vietnam.

Tingginya penjualan ekspor di kala Penguatan dolar AS terhadap rupiah turut memberikan efek positif pada margin laba MARK, karena Kurs dolar yang lebih kuat berarti pendapatan Perseroan memiliki nilai lebih tinggi ketika dikonversi ke rupiah, sehingga dapat meningkatkan margin bersih laba Perseroan, berdasarkan laporan keuangan kuartal I 2024 margin laba bersih mencapai 34% terlihat peningkatan signifikan margin laba bersih sebesar 24% dari total penjualan kuartal I tahun sebelumnya.

“Trend pertumbuhan laba ini mencerminkan kepercayaan pelanggan yang begitu besar dan juga strategi bisnis yang tepat dari manajemen sehingga mampu menjaga stabilitas kinerjanya di tengah persaingan industri yang ketat,” ujar Dirut MARK Ridwan Goh.