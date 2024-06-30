Emiten Bengkel Pesawat Garuda Rombak Komisaris, Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA - Emiten bengkel pesawat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) merombak susunan komisaris. Hal ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS).

“Tahun 2023 adalah tahun yang penuh tantangan namun juga memberikan banyak peluang bagi GMFI. Kami berhasil meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan melayani pelanggan dengan lebih unggul. Kami terus memperkuat strategi kami dalam peningkatan profitabilitas, restrukturisasi utang dan perbaikan ekuitas untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Direktur Utama GMFI Andi Fahrurrozi, Minggu (30/6/2024).

GMFI mengesahkan Laporan Tahunan tahun buku 2023 dengan membukukan pendapatan usaha sebesar USD373,2 juta dan mampu mencatatkan laba bersih sebesar USD20,2 juta yang menandai lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini didapatkan terutama karena adanya peningkatan kinerja operasi, restrukturisasi finansial maupun operasional dan upaya efisiensi.

Kinerja operasi dan bisnis pada tahun 2023 terbilang positif yang merupakan kontribusi dari peningkatan rata-rata segmen grup afiliasi maupun non grup afiliasi. Pangsa pasar global GMFI tahun 2023 diperkirakan sebesar 0,4% atau mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan pangsa pasar global tahun 2022.

Perubahan tersebut disebabkan oleh mulai pulihnya pasar aviasi pasca pandemi. Pangsa pasar domestik GMFI tahun 2023 diperkirakan sebesar 25%, meningkat dibandingkan dengan perkiraan pangsa pasar domestik tahun 2022. Hingga akhir tahun 2023, klien di segmen non grup afiliasi adalah

maskapai kargo internasional, lessor, perusahaan pembangkit listrik, dan beberapa maskapai internasional lainnya. Pangsa pasar internasional yang dimiliki Perseroan mencakup negara-negara di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, Oceania, dan Afrika.