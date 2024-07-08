Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Barang Impor yang Bakal Kena Bea Masuk 200%

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |03:29 WIB
Daftar Barang Impor yang Bakal Kena Bea Masuk 200%
Daftar Barang Impor yang Bakal Kena Bea Masuk. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
JAKARTA - Pemerintah segera mengenakan bea masuk 200% pada barang-barang impor. Ada tujuh komoditas yang akan dikenakan bea masuk tersebut.

"Kemarin Ratas (Rapat Terbatas) yang dipimpin Pak Presiden kita putuskan ada tujuh item, yaitu TPT (tekstil dan produk tekstil), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki," ungkap Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Namun sebelum ditentukan pengenaan Bea Masuk atas tujuh komoditas impor tersebut akan dilihat oleh lembaga pemerintah berwenang, yaitu Komite Anti Damping Indonesia (KADI), dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

"Kalau KPPI nanti outputnya Bea Masuk Tindakan Pengamanan, kalau KADI outputnya Bea Masuk Anti Damping, nanti dilihat tujuh item itu, dalam tiga tahun terakhir ini apakah impornya berlebihan naiknya sangat signifikan sehingga mengganggu industri kita," katanya.

Mendag juga mengatakan, dari hasil hitungan oleh KADI dan KPPI tersebut kalau menghancurkan ekonomi Indonesia pasti dikenakan bea masuk, karena negara lain juga begitu, sehingga pemerintah Indonesia juga diperbolehkan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
