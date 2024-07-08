Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terungkap! Ini Apartemen Mewah dari Ex Ketua KPU Hasyim Asyari untuk Cindra Aditi Tejakinkin

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |07:52 WIB
Terungkap! Ini Apartemen Mewah dari Ex Ketua KPU Hasyim Asyari untuk Cindra Aditi Tejakinkin
Ilustrasi apartemen mewah Ex Ketua KPU Hasyim Asyari ( Foto: Okezone)
JAKARTA- Terungkap! Ini apartemen mewah dari ex Ketua KPU, Hasyim Asyari untuk Cindra Aditi Tejakinkin. Dikabarkan juga menjadi tempat tinggal oleh keduanya sewaktu di Jakarta.

Seperti diketahui, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari dipecat dari jabatannya setelah terbukti melakukan tindak asusila yang melanggar kode etik.

Pria berusia 51 tahun itu terbukti melakukan tindakan asusila terhadap salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda yang bernama Cindra Aditi Tejakinkin (CAT).

Apalagi, fakta terungkap yang menyebut adanya apartemen mewah dari ex Ketua KPU, Hasyim Asyari untuk Cindra Aditi Tejakinkin.

Dalam laporan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dijelaskan korban sempat pulang ke Indonesia pada 9 Desember 2023 lalu untuk menagih janji dinikahi.

Setelah tiba di Jakarta, CAT kemudian dijemput langsung oleh Hasyim Asyari di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan mobil dinas KPU RI. Setelah itu, Cindra dibawa ke sebuah apartemen di Oakwood Suite Kuningan.

" Teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Oakwood Suite Kuningan total biaya Rp48 juta. Teradu juga memfasilitasi pesawat pengadu pulang pergi Jakarta-Belanda," kata salah satu Anggota DKPP.

