Adhi Karya Minta PMN Rp 2 Triliun, Buat Apa?

JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2,09 triliun. Dana segar ini bakal dialokasikan untuk pembangunan ruas Tol Solo - Yogyakarta - Kulonprogo dan Tol Yogyakarta - Bawen

Direktur Utama Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson menyatakan dua ruas Jalan Tol Trans Jawa itu masing-masing dianggarkan sebesar Rp 1,9 triliun dan Rp 173 miliar.

"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp 2 triliun dengan rincian Rp 1,9 triliun untuk Tol Solo - Yogyakarta - Kulonprogo dan Tol Yogyakarta - Bawen sebesar Rp 173 miliar," ujar Entus Asnawi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, pengajuan PMN Rp 2 triliun sudah menyesuaikan perubahan yang terjadi pada dua proyek strategi nasional (PSN) itu. Entus mencontohkan adanya kenaikan biaya konstruksi dan investasi pada Tol Jogja - Bawen dari Rp 14,2 triliun menjadi Rp 18,3 triliun.

Lalu, perubahan saham emiten bersandi ADHI pada pembangunan Tol Solo - Yogyakarta - Kulonprogo dari 24 persen naik ke posisi 47,18 persen. Hal ini berdampak langsung ekuitas perusahaan. “Yang mengalami perubahan PT Dayamulia Turangga dan PT Gama Group,” paparnya.