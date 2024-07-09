Ternyata Segini Biaya Ganti Rugi untuk Pegi Setiawan Usai Sidang Praperadilan Dikabulkan oleh Hakim

JAKARTA - Ternyata segini biaya ganti rugi untuk Pegi Setiawan usai sidang praperadilan dikabulkan oleh hakim. Hal ini dikarenakan Pegi dibebaskan dan bukan menjadi tersangkan kasus pembunuhan Vina di Cirebon.

Hal ini berdasarkan keputusan Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan. Selain itu, Pegi juga mendapatkan biaya ganti rugi setelah dijadikan salah sasaran oleh pihak Kepolisian.

Ternyata segini biaya ganti rugi untuk Pegi Setiawan usai sidang praperadilan dikabulkan oleh hakim bisa mencapai ratusan juta. Apalagi, Tim Kuasa hukum Pegi Setiawan menuntut ganti rugi yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, usai gugatan praperadilan yang diajukan oleh kliennya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

“Kurang lebih Rp175 juta dari dua sepeda motor yang ditahan Polda Jabar dengan ditambah penghasilan setiap bulan Rp5 juta sebagai kuli bangunan yang terhenti selama tiga bulan,” kata Kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM.

Dia menjelaskan Pegi Setiawan selama ditahan telah kehilangan penghasilan dan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarganya.

Sebagai kuli bangunan, menurutnya penghasilan kliennya itu cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan kedua adiknya.

“Sehingga ketika ditahan, Pegi kehilangan penghasilan. Maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian,” kata dia