Salah Transfer ke Rekening, Apakah Bisa Uang Kembali?

JAKARTA - Salah transfer ke rekening, apakah bisa uang kembali? Pada saat ini, nasabah sudah dapat melakukan transfer uang ke rekening dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan mobile banking hingga dompet digital.

Lalu jika salah transfer ke rekening, apakah bisa uang kembali? Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi para nasabah yang mengalami salah transfer. Pertama tentunya nasabah tidak boleh panik.

Salah transfer uang bisa terjadi oleh siapa pun. Hal tersebut dapat terjadi jika nasabah tidak teliti atau karena terburu-buru, yang mengakibatkan salah kirim uang ke rekening orang lain.

Jika salah transfer uang karena kelalaian pribadi, nasabah dapat segera mengurus atau melaporkan uang agar dapat kembali.

Dikutip dari beberapa sumber, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan uang: