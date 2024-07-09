Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan Jokowi soal Carbon Capture Storage Buka Peluang Bisnis Kelistrikan

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |14:59 WIB
Aturan Jokowi soal Carbon Capture Storage Buka Peluang Bisnis Kelistrikan
Aturan Terbaru Carbon Capture Storage. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan carbon capture storage (CCS). Kebijakan ini bisa membuka peluang ekonomi, terutama pada sektor ketenagalistrikan.

Adapun aturan tersebut diatur dalam Perpres No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM No. 2/2023 tentang Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

“Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha,” ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Parulian Paidi Aritonang, saat FGD Pemanfaatan Teknologi CCS dengan para pakar di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Menurut Parulian, teknologi CCS memiliki potensi tidak hanya untuk menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik tetapi juga untuk mendukung percepatan transisi energi di Tanah Air.

“Saya berharap FGD ini dapat menghasilkan kajian kelayakan, potensi manfaat, tantangan, serta bagaimana teknologi ini dapat membantu meminimalkan risiko kenaikan tarif listrik yang penting bagi perekonomian masyarakat.”

Sementara itu, Expert Advisor PT ESSA, Haposan Napitupulu menyatakan, implementasi CCS pada bisnis hulu migas tidak mengalami kendala karena biayanya sudah diakomodasi dalam cost recovery.

“Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery,” tegas Haposan.

Menurutnya, Kementerian ESDM perlu memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon yang dihasilkan industri hilir.

Diketahui, saat ini belum ada landasan hukum khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan CCS di sektor ketenagalistrikan. Peraturan yang ada, seperti Perpres No 14/2024, hanya mengatur skema penyelenggaraan CCS di sektor hulu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 dengan pemanfaatan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP.

Telusuri berita finance lainnya
