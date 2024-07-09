Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beli Kereta Baru, KAI Minta PMN Rp1,8 Triliun di 2025

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |19:42 WIB
Beli Kereta Baru, KAI Minta PMN Rp1,8 Triliun di 2025
PMN KAI buat Beli Kereta Api. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengungkapkan alasan utama perusahaan bisa memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya mengatakan, dana segar itu akan dialokasikan untuk penggandaan rangkaian (trainset) KRL Jabodetabek oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter.

Menurutnya, ada beberapa kereta eksiting yang berusia di atas 30 tahun, sehingga harus memasuki masa konservasi. Sementara itu, penumpang terus menunjukan tren peningkatan, terutama di masa peak hours atau jam sibuk.

Apabila kondisi ini tidak diantisipasi, maka akan terjadi overload alias kelebihan penumpang. Salusra memastikan, potensi overload sudah di depan mata.

“Sehingga harus memasuki masa konservasi, sementara volume penumpang yang pertumbuhannya sangat cepat sekali sehingga potensi overload akan makin tinggi di masa-masa peak hours,” ujar Salusra Wijaya saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Halaman:
1 2
