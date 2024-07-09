Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Hadiri Sidang IMO, Bahas Apa Saja?

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |20:22 WIB
RI Hadiri Sidang IMO, Bahas Apa Saja?
Sidang IMO Council (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai salah satu anggota Dewan International Maritime Organization (IMO), Indonesia menghadiri Sidang IMO Council ke-132 yang diselenggarakan di Markas Besar IMO di London Inggris sejak Senin (8/7/2024) hingga Jumat (12/7/2024).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, yang bertindak selaku Head of Delegation (HOD) Indonesia mengungkapkan bahwa pada sidang ini, Indonesia menjadi co-sponsor pada tiga dokumen, antara lain Dokumen C132/15 Protection of Vital Shipping Lanes, Developments in the Cooperative Mechanism for the Straits of Malacca and Singapore.

"Indonesia adalah salah satu co-sponsor dokumen ini, bersama dengan Malaysia dan Singapura," kata Antoni dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Pada tahun 2023, Singapura menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan pertemuan CF 14, TTEG 46 dan PCC 14, yang dilanjutkan dengan Extended TTEG 46 pada tanggal 30 Januari 2024.

Sedangkan pada tahun 2024, Indonesia akan menjadi tuan rumah dan rencananya akan menyelenggarakan pertemuan pada tanggal 21-25 Oktober 2024 di Bali. Adapun Indonesia saat ini menjadi Ketua Sekretariat Aids to Navigation Fund (ANF) Fund untuk periode 2022-2024, dan laporannya juga dimuat di dalam dokumen ini.

