Infrastruktur Belum Jadi, Jokowi Batal Tinggal di IKN Bulan Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal tinggal dan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Juli 2024. Hal ini lantaran infrastruktur belum jadi seperti ketersediaan air dan listrik.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum?" tanya Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024.

Jokowi mengaku sudah mendapatkan laporan dari Kementerian PUPR, namun air dan listrik untuk dirinya berkantor belum tersedia dengan baik.

"Sudah, tapi belum (baik). Kalau siap, pindah," kata Jokowi.

Terkait Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota, Jokowi menyebut bahwa dirinya masih melihat situasi di lapangan. Dirinya tidak ingin terpaksa dalam menerbitkan Keppres tersebut.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progress lapangannya dilihat," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis dapat berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Juli tahun ini. Meski begitu, dirinya masih memastikan ketersediaan air bersih.

"Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya Juli," kata Jokowi dalam keterangannya di IKN, Rabu (5/6/2024).