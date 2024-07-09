Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pembangunan IKN Dihentikan Mulai 10 Agustus 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |21:32 WIB
Pembangunan IKN Dihentikan Mulai 10 Agustus 2024
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal Kontruksi di IKN. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pihaknya akan setop pengerjaan konstruksi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 10 Agustus 2024 mendatang. Kenapa?

Basuki mengatakan bahwa hal itu dilakukan dalam rangka persiapan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang. Sehingga, penghentian sementara ini akan dimanfaatkan untuk pembersihan kawasan IKN.

Selain itu, Basuki mengatakan bahwa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mulai tanggal 10 Agustus akan menuju ke IKN untuk persiapan upacara. Dia pun memastikan pada saat itu semua tower yang akan siap digunakan untuk peserta upacara.

“Insyaallah (tower) akan selesai furnish sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara, tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus saya hentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Semua berhenti karena saya bersihkan dulu kawasannya,” ujar Basuki usai mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meresmikan Tol Cimanggis-Cibitung, di Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan itu, Basuki pun mengatakan bahwa upacara 17 Agustus akan digelar di dua tempat yakni di Istana Negara Jakarta dan IKN. Dimana IKN akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara Istana Negara Jakarta akan digunakan oleh Wapres Ma’ruf Amin dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Halaman:
1 2
