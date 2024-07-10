Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

KB Bank (BBKP) Optimistis Tekan NPL di Bawah 5% Tahun Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |20:02 WIB
KB Bank (BBKP) Optimistis Tekan NPL di Bawah 5% Tahun Ini
KB Bank Optimis Tekan NPL (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (BBKP) optimis menekan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) agar berada di bawah 5% di tahun 2024.

Direktur Utama KB Bank, Tom (Woo Yeul) Lee menyatakan, pihaknya menargetkan penurunan NPL selaras dengan tren kredit berisiko atau Loan at Risk (LaR) yang ditargetkan turun hingga 20%.

"Akan sesuai dengan target kami untuk penurunan NPL ke 5 persen dan LAR 20 persen, mungkin target LaR kami tahun ini di sekitar 16 persen," ujar Tom usai perayaan KB Bank 54th Anniversary 'Kita bisa Karena Bersama' di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Tom, beberapa waktu lalu secara regulasi relaksasi Covid-19 baru saja selesai sehingga KB Bank harus menyelesaikan portofolio yang ada kaitannya dengan restrukturisasi Covid-19 tersebut.

"Sehingga memang ada penyelesaian kredit bermasalah, tetapi untuk saat ini kredit bermasalah yang tertinggal memang hanya sedikit tetapi masih harus kami selesaikan sampai akhir tahun ini," jelas Tom.

Halaman:
1 2
