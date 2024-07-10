Daftar Bank yang Dapat Membantu Melunasi Utang di Indonesia

JAKARTA - Deretan daftar bank yang dapat membantu melunasi utang di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia Posisi ULN Indonesia pada April 2024 tercatat sebesar USD398,3 miliar atau mencapai Rp8.338,43 triliun.

Tentunya banyaknya utang Indonesia membuat masyarakat khawatir apakah bisa membayarnya. Beberapa cara pemerintah dilakukan dalam mengurangi utang Indonesia, salah satunya mencari bantuan kepada bank.

Berikut ini deretan daftar bank yang dapat membantu melunasi utang di Indonesia:

1. Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bisa membantu mengurangi utang. Salah satunya mengenai penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Apalagi, Bank Indonesia bisa berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.