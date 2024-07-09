Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terus Rugi, Wijaya Karya Punya Utang Rp56 Triliun

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |15:12 WIB
Terus Rugi, Wijaya Karya Punya Utang Rp56 Triliun
Utang Wijaya Karya Capai Rp56 Triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) membukukan utang sebesar Rp56 triliun hingga akhir 2023. Kewajiban ini tengah direstrukturisasi atau disehatkan.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengaku, fundamental keuangan perusahaan bergejolak lantaran beban bunga akibat nilai utang bernilai fantastis. Kondisi ini diperparah oleh beban pencadangan piutang, baik yang sedang ditagih dan yang bermasalah.

Perkara tersebut membuat emiten konstruksi pelat merah ini menanggung kerugian sepanjang tahun lalu. Tercatat, WIKA membukukan rugi Rp7,12 triliun atau naik 11.860% dari rugi di 2022 yakni, Rp59,59 miliar.

“Kami sampaikan di sini bahwa dengan adanya beban bunga yang tinggi akibat utang yang cukup besar di tahun 2023 mencapai Rp56 triliun secara konsolidasi, baik di induk maupun di anak usaha,” ujar Agung dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Selasa (9/7/2024).

“Beban bunga cukup tinggi, ditambah beban pencadangan piutang yang baik sedang kita tagih maupun sedang bermasalah, sehingga 2023 mengalami kerugian yang cukup besar,” paparnya.

Puncak penurunan kinerja BUMN karya itu terjadi sepanjang 2023, dari performa perseroan 5 tahun terakhir. Selain merugi dan memikul pinjaman bernilai jumbo, beberapa proyek WIKA yang sudah beroperasi belum memberikan keuntungan.

