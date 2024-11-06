Daftar 10 Proyek Monumental yang Dibangun WIKA

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) terus menunjukkan komitmennya sebagai pelopor dalam pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1960, WIKA telah membuktikan pengalaman dan keahlian dalam berkontribusi pada sejumlah proyek monumental, baik nasional maupun internasional yang memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat.

Berikut ini adalah proyek-proyek pionir yang dikerjakan oleh WIKA sebagai pelopor dalam proyek unggulan di Indonesia yang dirangkum Rabu (6/11/2024).

1. Simpang Susun Semanggi (2016)

Proyek strategis nasional ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan mempercepat arus lalu lintas di pusat Jakarta hingga 37%. Simpan Susun Semanggi terdiri dari dua flyover melingkar yang tersusun menggunakan 333 segmental box girder dan dibangun tanpa menutup lalu lintas di wilayah tersebut.

2. Matindok Gas Development Project, Sulawesi Tengah (2017)

Berfungsi sebagai fasilitas pemrosesan gas terbesar dan pertama di Indonesia yang mampu memisahkan dan mengolah gas mentah menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Berlokasi di Banggai, Sulawesi Tengah, Matindok memiliki kapasitas 65 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD), serta mampu meningkatkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja lokal masyarakat lokal daerah, meningkatkan kontribusi sektor minyak dan gas bumi, dan menyumbang devisa bagi negara.

3. LRT Inner Jakarta, Velodrome – Kelapa Gading (2019)

Pembangunan jalur LRT Pertama di Jakarta yang menghubungkan Kelapa Gading hingga Velodrome. Proyek ini mendukung mobilitas saat Asian Games 2018 karena mempermudah pergerakan atlet, ofisial, dan penonton antara lokasi acara, mengurangi beban transportasi jalan raya. Waktu tempuh menggunakan LRT ini hanya sekitar 5-6 menit dari Velodrome ke Kelapa Gading, sehingga dapat mempermudah mobilitas masyarakat dan membantu mengatasi kemacetan di Jakarta.

4. Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus-Bundaran HI (2019)

Proyek moda transportasi ini berkontribusi dalam mengurai kemacetan di jalur-jalur utama Ibu Kota Jakarta. Melintasi 13 stasiun pemberhentian, MRT juga bermanfaat untuk memotong waktu tempuh serta menjadi pilihan utama transportasi aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus mengurangi jumlah emisi kendaraan.