HOME FINANCE MARKET UPDATE

WIKA Lunasi Pembayaran Obligasi dan Sukuk Rp896 Miliar

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |19:48 WIB
WIKA Lunasi Pembayaran Obligasi dan Sukuk Rp896 Miliar
WIKA Lunasi Pembayaran Obligasi dan Sukuk (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) melakukan pembayaran jatuh tempo pokok Obligasi dan Sukuk sebesar Rp896 Miliar pada hari ini Senin (9/9/2024).

Terdiri dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp571 Miliar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp325 Miliar. Pembayaran ini sesuai dengan perjanjian antara WIKA dan para pemegang obligasi dan sukuk dalam perjanjian perwaliamanatan.

Di samping itu, hingga saat ini Perseroan juga konsisten mengupayakan pemenuhan pembayaran bunga secara tepat waktu kepada seluruh pemegang Obligasi dan Sukuk. Dimana selain melakukan pembayaran pokok jatuh tempo, WIKA juga melakukan pembayaran atas bunga Obligasi dan Sukuk PUB II Tahap I sebesar Rp55,06 Miliar.

Adapun sebelumnya Perseroan juga telah melakukan pembayaran atas bunga Obligasi dan Sukuk PUB II Tahap II Tahun 2022 sebesar Rp46,51 Miliar pada Senin (19/8/2024).

Upaya Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada para stakeholders merupakan buah dari langkah transformasi yang dijalankan. Upaya transformasi tersebut dilakukan melalui 3 pilar utama yaitu fokus terhadap kas, keunggulan eksekusi proyek dan penyeimbangan portofolio bisnis, dengan tujuan utama untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat fundamental WIKA untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Telusuri berita finance lainnya
