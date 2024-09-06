Presiden Jokowi Resmikan 2 Proyek yang Digarap WIKA

JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan dua proyek yang digarap WIKA di Jawa Timur, yaitu Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (RS Kemenkes) Surabaya dan Flyover Djuanda di Sidoarjo. Peresmian kedua proyek tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatangan prasasti.

RS Kemenkes Surabaya menjadi Rumah Sakit kedua yang selesai dibangun WIKA dan diresmikan Presiden Jokowi hingga September 2024 ini. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa RS Kemenkes Surabaya memiliki desain interior yang sangat mewah, layaknya hotel bintang lima.

BACA JUGA: Jokowi Akan Berkantor di IKN Selama 40 Hari hingga Akhir Masa Jabatan Presiden

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya kemanfaatan yang dihasilkan dari pembangunan rumah sakit tersebut melalui peningkatan layanan kesehatan berkualitas dan sesuai dengan fasilitas kesehatan internasional bagi masyarakat Indonesia.

“Kalau rumah sakitnya seperti ini dan pelayanannya baik, hal ini akan mencegah kehilangan devisa kita kurang lebih Rp180 triliun setiap tahunnya karena masyarakat kita pergi ke Singapura, Jepang, Malaysia, Amerika untuk berobat. Rp180 triliun, gede sekali,” ujar Presiden Jokowi, Jumat (6/9/2024).

Pembangunan rumah sakit ini dikerjakan oleh WIKA-WEGE KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp1,6 triliun. Lingkup pengerjaannya mencakup seluruh aspek konstruksi, mulai dari struktur bangunan, desain arsitektur, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti sistem mekanikal, elektrikal, plumbing, jalan, saluran drainase dan area landscape.

"Dibangunnya RS Kemenkes Surabaya ini, diharapkan dapat memberikan kenyamanan serta akses yang lebih mudah dan merata terhadap layanan kesehatan khususnya untuk penanganan penyakit jantung, stroke, dan kanker di Jawa Timur," tutur Agung BW.