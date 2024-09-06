Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Resmikan 2 Proyek yang Digarap WIKA

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |19:50 WIB
Presiden Jokowi Resmikan 2 Proyek yang Digarap WIKA
Presiden Jokowi resmikan dua proyek WIKA (Foto: WIKA)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan dua proyek yang digarap WIKA di Jawa Timur, yaitu Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (RS Kemenkes) Surabaya dan Flyover Djuanda di Sidoarjo. Peresmian kedua proyek tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatangan prasasti.

RS Kemenkes Surabaya menjadi Rumah Sakit kedua yang selesai dibangun WIKA dan diresmikan Presiden Jokowi hingga September 2024 ini. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa RS Kemenkes Surabaya memiliki desain interior yang sangat mewah, layaknya hotel bintang lima.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya kemanfaatan yang dihasilkan dari pembangunan rumah sakit tersebut melalui peningkatan layanan kesehatan berkualitas dan sesuai dengan fasilitas kesehatan internasional bagi masyarakat Indonesia.

“Kalau rumah sakitnya seperti ini dan pelayanannya baik, hal ini akan mencegah kehilangan devisa kita kurang lebih Rp180 triliun setiap tahunnya karena masyarakat kita pergi ke Singapura, Jepang, Malaysia, Amerika untuk berobat. Rp180 triliun, gede sekali,” ujar Presiden Jokowi, Jumat (6/9/2024).

Pembangunan rumah sakit ini dikerjakan oleh WIKA-WEGE KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp1,6 triliun. Lingkup pengerjaannya mencakup seluruh aspek konstruksi, mulai dari struktur bangunan, desain arsitektur, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti sistem mekanikal, elektrikal, plumbing, jalan, saluran drainase dan area landscape.

"Dibangunnya RS Kemenkes Surabaya ini, diharapkan dapat memberikan kenyamanan serta akses yang lebih mudah dan merata terhadap layanan kesehatan khususnya untuk penanganan penyakit jantung, stroke, dan kanker di Jawa Timur," tutur Agung BW.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/320/3090570/wika-kantongi-kontrak-baru-rp16-9-triliun-Z6oYXENfj3.jpg
WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp16,9 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/320/3088659/wika-raih-gold-rank-asia-sustainability-reporting-rating-2024-LH2laVrIWa.jfif
WIKA Raih Gold Rank Asia Sustainability Reporting Rating 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/470/3082987/daftar-10-proyek-monumental-yang-dibangun-wika-He86V5ZLoc.jpg
Daftar 10 Proyek Monumental yang Dibangun WIKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/320/3079816/2-insan-muda-wika-inovasi-proyek-pemanfaatan-lahan-terbengkalai-npvtijOtED.jfif
2 Insan Muda WIKA Inovasi Proyek Pemanfaatan Lahan Terbengkalai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/320/3076241/wijaya-karya-dapat-kontrak-baru-rp15-5-triliun-ada-proyek-baru-di-ikn-JlryKrdTz5.jfif
Wijaya Karya Dapat Kontrak Baru Rp15,5 Triliun, Ada Proyek Baru di IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/320/3063019/wika-bangun-rumah-sakit-dan-jembatan-kaca-X9vjBr3r5L.jpg
WIKA Bangun Rumah Sakit dan Jembatan Kaca
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement