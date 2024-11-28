Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp16,9 Triliun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |19:24 WIB
WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp16,9 Triliun
Wika catat kontrak baru Rp16,9 triliun (Foto: WIKA)
JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk raih kontrak baru sebesar Rp16,9 Triliun hingga Oktober 2024. Perolehan ini naik 9,4% dibandingkan raihan kontrak di bulan September sebesar Rp15,5 triliun.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan, kontribusi terbesar pada kontrak baru tersebut berasal dari segmen Infrastruktur dan Gedung, diikuti oleh segmen Industri, Properti dan EPCC. Sebagai hasilnya, WIKA kini menangani sejumlah proyek-proyek strategis yang mendukung ketahanan nasional.

Hingga Oktober 2024, total terdapat 74 proyek yang WIKA kerjakan dengan 38 diantaranya merupakan Proyek Strategis Nasional dan 7 proyek yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek-proyek tersebut mencerminkan komitmen WIKA dalam mendukung Asta Cita melalui pembangunan nasional untuk mendorong kemandirian bangsa, pemerataan ekonomi, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi dan industrilisasi.

Beberapa proyek unggulan yang tengah digarap WIKA diantaranya proyek Smelter & Desalination Manyar yang sejalan dengan program hilirisasi, proyek Bendungan Tiga Dihaji Paket 4 yang mendukung ketahanan pangan, proyek LPG Refrigerated Tuban yang mendukung kemandirian energi, dan berbagai proyek lainnya.

Agar Perseroan dapat terus berkontribusi seluas-luasnya terhadap kemanfaatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan bisnis di masa depan, WIKA secara konsisten melaksanakan langkah-langkah transformasi yang berfokus kepada ketersediaan kas, project execution yang excellence dan penyeimbangan portofolio usaha. WIKA juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

