WIKA Bangun Rumah Sakit dan Jembatan Kaca

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) akan mengejarkan sejumlah proyek, mulai dari rumah sakit sampai jembatan kaca. Melalui konsorsium PP-WIKA (WIKA KSO) akan membangun Rumah Sakit (RS) Gedung Harapan Kita-Tokushukai dengan nilai kontrak Rp863 miliar.

Adapun lingkup pekerjaan WIKA KSO pada proyek ini meliputi persiapan struktur utama, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (HSE), serta pekerjaan arsitektur, MEP & ICT, infrastruktur, dan landscape.

Dengan konsep smart hospital, gedung yang nantinya akan terdiri dari 20 lantai dan 3 basemen tersebut akan menjadi pusat layanan kesehatan terintegrasi. Di mana konsep tersebut akan menghubungkan sistem Kemenkes dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan lembaga lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan efektif.

"Melihat rekam jejak WIKA dalam membangun berbagai rumah sakit sebelumnya, saya optimistis proyek RS Gedung Harapan Kita - Tokushukai akan dapat diwujudkan dengan mutu yang baik," ucap Direktur Utama Wika Agung BW, Sabtu (14/9/2024).

Selain proyek rumah sakit, WIKA juga menandatangani kontrak proyek Pembangunan dan Pengawasan Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi senilai Rp185 miliar dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Melanjutkan pembangunan Bendungan Sukamahi yang telah dibangun Perseroan sebelumnya, WIKA diyakini memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi geografis dan teknis di lokasi proyek tersebut. Hal ini menjadikan WIKA memiliki keunggulan dalam merancang dan membangun jembatan kaca yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar.