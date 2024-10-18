Wijaya Karya Dapat Kontrak Baru Rp15,5 Triliun, Ada Proyek Baru di IKN

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mendapat kontrak baru senilai Rp15,5 triliun hingga September 2024. Adapun proyeknya dari properti sampai gedung.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW) mengatakan, kontribusi terbesar yang diterima BUMN Karya berasal dari segmen infrastruktur dan gedung, diikuti oleh segmen industri, properti dan EPCC.

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen WIKA untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, termasuk di Ibu Kota Negara (IKN),” kata Agung di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Secara umum beberapa proyek yang masuk ke dalam daftar kontrak baru pada bulan September antara lain: Pembangunan Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi di Jawa Barat, Proyek Peningkatan Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku 4 di IKN Kalimantan Timur, Proyek Penanganan Banjir di Kota Demak Jawa Tengah, serta beberapa perolehan kontrak lainnya baik di induk maupun Anak Perusahaan.

Dari total proyek yang diterima, WIKA menggarap salah satu proyek baru di Ibu Kota Nusantara (IKN).