WIKA Raih Gold Rank Asia Sustainability Reporting Rating 2024

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berhasil meraih Gold Rank pada ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024 yang diselenggarakan oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR) bekerja sama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioner (ICSP). Penghargaan ini diterima langsung oleh Corporate Secretary WIKA, Mahendra Vijaya di Raffles Hotel Jakarta pada Kamis (21/11/2024).

ASRRAT merupakan ajang bergengsi dalam pemberian penghargaan kepada perusahaan yang berkomitmen tinggi dalam laporan keberlanjutan kepada publik. ASRRAT sendiri melakukan penilaian terhadap berbagai perusahaan berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dengan mengusung tema “Enhanced Transparency and Accountability for Sustainable Business”, tema ASRRAT tahun ini bertujuan untuk mendorong pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung keberlanjutan.

"Tren pelaporan keberlanjutan semakin menguat. Data KPMG menunjukkan bahwa 75% perusahaan besar dunia telah melakukannya. Di Indonesia, kewajiban pelaporan keberlanjutan semakin mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan akuntabel terhadap dampak sosial dan lingkungan," kata Dr. Ali Darwin, Ketua NCCR.

Pelaporan keberlanjutan yang dilakukan WIKA telah berhasil meraih capaian peringkat Gold Rank berkat pemenuhan Standar GRI 4.0, kepatuhan terhadap POJK 51/2017, dan pengungkapan sektor-sektor tambahan GRI dalam Laporan Keberlanjutan. Penilaian ini dilakukan oleh tim asesor yang merupakan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi CSRS dari NCCR.