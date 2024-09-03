Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp11,59 Triliun

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |19:26 WIB
WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp11,59 Triliun
WIKA kantongi kontrak baru Rp11,59 triliun (Foto: WIKA)
JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengantongi kontrak baru senilai Rp11,59 Triliun hingga Juli 2024. Kontribusi terbesar pada kontrak baru berasal dari segmen Industri, disusul oleh segmen Infrastruktur & Gedung, Properti, dan EPCC.

Beberapa proyek yang masuk ke dalam daftar kontrak baru pada bulan Juli, di antaranya proyek Pembangunan Jetty 1 Baru di Integrated Terminal Manggis, Bali, Gedung BMKG InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) di Jakarta & Bali, dan beberapa perolehan kontrak lainnya baik di induk maupun anak perusahaan.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW) menyampaikan bahwa pencapaian ini menunjukkan kinerja unggul Perseroan pada core business terutama Infrastruktur dan EPCC.

“Seiring dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan keunggulan eksekusi pengerjaan proyek dan pengendalian biaya operasi yang efektif, Perseroan telah menunjukkan progress on track atas upaya transformasi tersebut sehingga mampu menjaga competitiveness nya serta kepercayaan stakeholders," ujar Agung BW, Selasa (3/9/2024).

WIKA menggarap proyek Bendungan Jenelata untuk meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air di Gowa. Strategi unggul dalam melakukan eksekusi proyek tersebut diterapkan dalam pembangunan proyek Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang dipercayakan Kementerian PUPR.

Dengan nilai kontrak sebesar Rp726 Miliar, WIKA tergabung dalam joint operation CAMCE - ADHI - WIKA (JO) dipercaya untuk melaksanakan pembangunan struktur utama bendungan pada sandaran kiri dan jalur akses.

