Merger BUMN Karya, Begini Kata WIKA

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |11:41 WIB
Kabar terbaru soal merger BUMN karya (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kabar terbaru rencana penggabungan usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dengan PT PP (Persero) Tbk (PTPP). Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya mengatakan bahwa saat ini perseroan sedang melakukan penyiapan baik dari sisi sistem, organisasi dan lain sebagainya.

“Kami berkomunikasi dengan pemegang saham. Saat ini juga sedang mengevaluasi langkah selanjutnya,” kata Mahendra saat Media Discussion di Jakarta, dikutip Jumat (23/8/2024).

Berkaitan dengan rencana penggabungan, perseroan mengaku belum menerka apakah akan berpengaruh pada jumlah karyawan. Namun, Mahendra meyakini, selama di Indonesia pembangunan tetap berjalan maka sumber daya manusia juga semakin dibutuhkan.

“Interaksi dengan PTPP terkait rencana penggabungan ini kami sifatnya mengikuti arahan dari BUMN. Kalau kerja bareng dengan PTPP sudah biasa, kalau soal penggabungan kita tunggu saja,” ujar Mahendra.

