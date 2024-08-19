Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Rayakan HUT RI, Relawan BUMN di Jembrana Gelar Upacara dan Berbagai Kegiatan Sosial

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |15:19 WIB
Rayakan HUT RI, Relawan BUMN di Jembrana Gelar Upacara dan Berbagai Kegiatan Sosial
Suasana upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Desa Manistutu, Jembrana, Bali pada Sabtu (17/8/2024) (Foto: Dok PLN)
A
A
A

Jembrana, Okezone-Relawan Bakti BUMN menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada Sabtu (17/8/2024). Upacara ini menjadi puncak dari rangkaian program Relawan Bakti BUMN Batch VI di Desa Manistutu, Jembrana, Bali yang dijalankan sejak 15-17 Agustus 2024.

Menteri BUMN, Erick Thohir, berharap bahwa Program Relawan Bakti BUMN dapat memungkinkan pegawai BUMN untuk menerapkan AKHLAK secara langsung di masyarakat. Dengan demikian, dampak positifnya dapat dirasakan segera dan memberikan pengalaman yang berharga bagi setiap relawan.

“Implementasi dari core value AKHLAK bagi pegawai BUMN harus tampak di masyarakat. Program Relawan Bakti ini harus terus didorong agar masyarakat juga merasakan bahwa BUMN hadir dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan, pengetahuan, dan perbaikan ekonomi di lingkungan mereka berada,” ujar Erick.

Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata, menyatakan bahwa program Relawan Bakti BUMN bertujuan sebagai wujud kolaborasi BUMN dalam menumbuhkan kepedulian, tidak hanya dari perusahaan, tetapi juga dari karyawan BUMN.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186278//pelindo_regional_2_menyelenggarakan_legal_conference_2025_di_novotel_bogor-CraM_large.jpeg
Legal Conference 2025: Kolaborasi Pelindo dan Kejaksaan untuk Penguatan Tata Kelola Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186272//ilustrasi_belanja_online-oyUe_large.jpg
Belanja Akhir Tahun Lebih Spesial dan Berwarna bersama ShopeeVIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186219//merger-FCvx_large.jpg
Merger BUMN Karya Beres Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186175//ilustrasi_pembangunan_jakarta-HcZD_large.jpg
Pajak dan Retribusi Jadi Penopang Penting Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/1/3186173//menbud-NvU1_large.jpeg
Ziarah ke Makam Tuanku Imam Bonjol, Menbud Teguhkan Komitmen Rawat Jejak Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186145//alfability_menyapa_di_slbn_01_jakarta-u0Rk_large.JPG
Dari Keraguan Menjadi Keyakinan: Ini Kisah Meri dan Boyle lewat Alfability Menyapa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement