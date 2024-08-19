Rayakan HUT RI, Relawan BUMN di Jembrana Gelar Upacara dan Berbagai Kegiatan Sosial

Suasana upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Desa Manistutu, Jembrana, Bali pada Sabtu (17/8/2024) (Foto: Dok PLN)

Jembrana, Okezone-Relawan Bakti BUMN menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada Sabtu (17/8/2024). Upacara ini menjadi puncak dari rangkaian program Relawan Bakti BUMN Batch VI di Desa Manistutu, Jembrana, Bali yang dijalankan sejak 15-17 Agustus 2024.

Menteri BUMN, Erick Thohir, berharap bahwa Program Relawan Bakti BUMN dapat memungkinkan pegawai BUMN untuk menerapkan AKHLAK secara langsung di masyarakat. Dengan demikian, dampak positifnya dapat dirasakan segera dan memberikan pengalaman yang berharga bagi setiap relawan.

“Implementasi dari core value AKHLAK bagi pegawai BUMN harus tampak di masyarakat. Program Relawan Bakti ini harus terus didorong agar masyarakat juga merasakan bahwa BUMN hadir dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan, pengetahuan, dan perbaikan ekonomi di lingkungan mereka berada,” ujar Erick.

Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata, menyatakan bahwa program Relawan Bakti BUMN bertujuan sebagai wujud kolaborasi BUMN dalam menumbuhkan kepedulian, tidak hanya dari perusahaan, tetapi juga dari karyawan BUMN.