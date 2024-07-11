Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Gaji Andritany vs Rizky Ridho di Persija Jakarta, Siapakah yang Lebih Besar?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |07:43 WIB
Perbandingan Gaji Andritany vs Rizky Ridho di Persija Jakarta, Siapakah yang Lebih Besar?
Ilustrasi perbandingan gaji Andritany vs Rizky Ridho ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan gaji Andritany vs Rizky Ridho di Persija Jakarta, siapakah yang lebih besar?. Keduanya merupakan pemain andalan di klub tersebut.

Beberapa pencinta bola pun penasaran mengenai sosok mereka yang turut menyumbangkan kemenangan Persija. Salah satunya mengenai gajinya yang didapatkan Andritany dan Rizki Ridho.

Berikut perbandingan gaji Andritany vs Rizky Ridho di Persija Jakarta, siapakah yang lebih besar?

- Andritany

Dia merupakan kiper sekaligus kapten skuad Macan Kemayoran –julukan Persija. Andritany Ardhiyasa, mendapatkan gaji selangit. Ya, menurut laman Transfermarkt, Andritany mendapatkan gaji sebesar 300 ribu euro atau sekira Rp4,8 miliar setiap musimnya oleh Persija.

Sebagai informasi, Andritany Ardhiyasa adalah pemain sepak bola Indonesia yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk seorang penjaga gawang. Andri sapaan akrabnya lahir di Jakarta, 26 Desember 1991.

Halaman:
1 2
