Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN Dapat PMN Rp44,2 Triliun di 2025, Ini Daftarnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |08:09 WIB
BUMN Dapat PMN Rp44,2 Triliun di 2025, Ini Daftarnya
DPR setujui anggaran PMN BUMN 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Komisi VI DPR RI menyetujui anggaran penyertaan modal negara (PMN) 2025 untuk 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp44,2 triliun. Persetujuan tertuang dalam kesimpulan rapat kerja (raker) bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhammad Sarmuji menyebut, persetujuan itu setelah Komisi menerima penjelasan atas usulan PMN 2025.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara tahun anggaran 2025 dari Kementerian BUMN,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji saat membacakan kesimpulan raker, Rabu (10/7/2024).

Berikut, rincian 16 BUMN penerima PMN 2025:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp13,8 triliun. PMN ini digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2-3

2. PT Asabri (Persero) dengan nilai PMN Rp3,61 triliun

3. PT PLN (Persero) Rp3 triliun dialokasikan untuk program listrik desa (lisdes).

4. Bahana PUI Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.

5. PT Pelni (Persero) RpRp2,5 triliun yang dipakai untuk pengadaan dua kapal baru.

6. PT Bio Farma (Persero) Rp2,2 triliun untuk fasilitas capex baru

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177072/pandu-C6gp_large.png
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasan Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177045/prabowo_subianto-3ftb_large.jpg
Prabowo Pangkas Jumlah BUMN 1.000 Jadi 200, Warga Asing Bisa Jadi Bos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176946/presiden_prabowo-AKoI_large.jpg
Prabowo Teken UU 16/2025 Ubah Kementerian BUMN Jadi BP BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175431/hadi-9YEs_large.jpg
Mensesneg Ungkap Nasib Kartika Wirjoatmodjo di BP BUMN: Bukan Dicopot, Sudah Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175155/bumn-VkTh_large.jpg
Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement