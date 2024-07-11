Siapa Pemilik Supermarket Termurah Tip Top? Ini Dia Orangnya

JAKARTA - Siapa pemilik supermarket termurah tip top? ini dia orangnya. Ternyata pemiliknya adalah seorang mantan direktur Bank Pembangunan Daerah.

Tip Top merupakan jaringan toko kelontong yang didirikan pada tahun 1979 di Rawamangun. Toko swalayan yang satu ini sangat terkenal di kalangan masyarakat karena harganya yang terbilang cukup murah.

Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa komentar netizen di sosial media X yang saling memberikan testimoninya berbelanja di Tip Top. Mereka mengaku bahwa harga-harga yang ditawarkan di toko swalayan ini lebih murah dibandingkan dengan toko lainnya.

“Gua (as supplier) handle beberapa toko yang ada disini and let me tell you guys lu kalo mau saving literally saving belanja bulanan di TIP TOP aja karena mereka ambil margin kecil banget. Bisa 10-20% lebih murah dibanding ke minimarket or hyper/supermarket,” tulis @Alxxxxxxxxxxd di twitter, Kamis (11/7/2024).

Perbincangan mengenai harga Tip Top yang murah ini menjadi ramai di sosial media dan mengundang pertanyaan seputar toko swalayan yang satu ini. Ada beberapa netizen yang penasaran siapakah pemilik di balik toko swalayan yang serba murah ini?