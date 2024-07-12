Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penduduk Miskin Jakarta Turun Jadi 464,93 Ribu Orang per Maret 2024

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |10:36 WIB
Penduduk Miskin Jakarta Turun Jadi 464,93 Ribu Orang per Maret 2024
BPS mencatat jumlah masyarakat miskin di Jakarta turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah DKI Jakarta turun menjadi 4,30% per Maret 2024. Angka ini menurun 0,14% terhadap Maret 2023 (year-on-year/yoy) yang sebesar 4,44%.

Adapun BPS menyebut angka kemiskinan Maret 2024 kembali turun setelah mengalami kenaikan akibat dampak COVID-19.

Melansir data BPS, Jumat (12/7/2024), jumlah penduduk miskin pada Maret sebesar 464,93 ribu orang, menurun 12,9 ribu orang terhadap Maret 2023 yang sebesar 477,83 ribu orang.

Namun demikian angka kemiskinan Maret 2024 masih lebih tinggi bila dibandingkan angka kemiskinan sebelum COVID-19 yaitu Maret 2019 yang sebesar 3,47%.

"Tren penurunan angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir menjadi momentum keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan," ungkapnya.

BPS menyebut bahwa membaiknya beberapa indikator makro ekonomi turut mendorong berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159057/kemiskinan-1pkJ_large.jpg
Pengeluaran Rp20.000 per Hari Masuk Kategori Orang Miskin, Begini Kata Mensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158383/kemiskinan-XujH_large.jpg
Data Jumlah Orang Miskin RI versi BPS Diragukan, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/320/3158175/kemiskinan-FLt7_large.jpg
5 Fakta Kemiskinan di Indonesia, Pulau Jawa Terbanyak hingga Perkotaan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158123/orang_miskin-19RT_large.jpg
Orang Miskin di Perkotaan Naik Imbas Melonjaknya Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154793/kemiskinan_di_indonesia-saY6_large.jpg
BP Taskin Kelompokan 5 Kategori Masyarakat Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154596/kemiskinan-aU5x_large.jpg
BP Taskin Ungkap Cara Selesaikan 25,4 Juta Masyarakat Miskin ke Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement