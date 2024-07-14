Penetrasi Internet 79%, Bisnis Milik Saratoga (SRTG) Ekspansi Pusat Data di RI

JAKARTA - Hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2024 menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 79,5% atau lebih dari 221 juta jiwa dari total populasi 278 juta jiwa.

Tren positif penetrasi internet tersebut turut membuka peluang pertumbuhan pembangunan berkelanjutan infrastruktur digital di Indonesia, salah satunya kebutuhan data center atau pusat data.

Melihat peluang ini, kongsi Provident Capital, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) dan Macquarie Asset Management, Bersama Digital Data Centres (BDDC) akan menambah kapasitas atau data center.

Rencana ini dicanangkan usai peresmian fasilitas pusat data Tier IV berkapasitas 5 megawatt (MW), yakni JST1 yang berlokasi di Jakarta Timur.

JST1 merupakan pusat data kedua yang diresmikan BDDC dalam dua tahun terakhir menyusul JBT1 (Jakarta Barat Tangerang) yang berlokasi di Jakarta Barat.

"Fasilitas JST1 dikembangkan dan dirancang khusus sebagai pusat data yang berkinerja dan memiliki skalabilitas tinggi, serta memastikan interkonektivitas yang andal. Kami yakin JST1 dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur digital dari berbagai industri masa kini," kata Presiden Direktur BDDC Angelo Syailendra dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Adapun JST1 merupakan fasilitas data center dengan standar Tier IV yang dapat menampung 1.008 rak dalam 8 lantai ruang data, dan sumber kelistrikan ganda sebagai solusi komprehensif dalam satu platform BDDC, untuk menunjang kebutuhan penyimpanan dengan kualitas operasional yang andal, serta pertukaran data dengan latensi rendah dan kinerja tinggi.