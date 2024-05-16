Emiten Saratoga (SRTG) Milik Sandiaga Uno Tebar Dividen Rp298,43 Miliar

JAKARTA - Emiten investasi besutan pengusaha Sandiaga Salahuddin Uno, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) membagikan dividen tunai sebanyak-banyaknya sebesar Rp298,43 miliar untuk tahun buku 2023.

Kesepakatan pembagian dividen Rp22 per lembar saham tersebut diputuskan oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini.

"Jadi pembagian dividen yang telah disetujui adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp298.426.370.000 secara total, atau sebesar Rp22 per lembar saham," ujar Hubungan Investor Saratoga Ryan Sual dalam paparan publik SRTG di Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Sedangkan Direktur Keuangan Saratoga Lany D. Wong mengatakan, kinerja keuangan Saratoga didukung oleh pencapaian perusahaan-perusahaan portofolio dan kesuksesan strategi perusahaan dalam menjalankan investasi dan divestasi.

Pada akhir tahun 2023 arus kas dividen dan hasil divestasi Saratoga mencapai level tertinggi yaitu sebesar Rp3,9 triliun.