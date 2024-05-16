Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Saratoga (SRTG) Milik Sandiaga Uno Tebar Dividen Rp298,43 Miliar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |15:32 WIB
Emiten Saratoga (SRTG) Milik Sandiaga Uno Tebar Dividen Rp298,43 Miliar
Dividen Saham SRTG (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Emiten investasi besutan pengusaha Sandiaga Salahuddin Uno, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) membagikan dividen tunai sebanyak-banyaknya sebesar Rp298,43 miliar untuk tahun buku 2023.

Kesepakatan pembagian dividen Rp22 per lembar saham tersebut diputuskan oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini.

"Jadi pembagian dividen yang telah disetujui adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp298.426.370.000 secara total, atau sebesar Rp22 per lembar saham," ujar Hubungan Investor Saratoga Ryan Sual dalam paparan publik SRTG di Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Sedangkan Direktur Keuangan Saratoga Lany D. Wong mengatakan, kinerja keuangan Saratoga didukung oleh pencapaian perusahaan-perusahaan portofolio dan kesuksesan strategi perusahaan dalam menjalankan investasi dan divestasi.

Pada akhir tahun 2023 arus kas dividen dan hasil divestasi Saratoga mencapai level tertinggi yaitu sebesar Rp3,9 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement