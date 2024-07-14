KAI Logistik Tambah Jadwal Operasional Pengiriman Barang, Cek Rutenya

JAKARTA – PT KAI Logistik melalui KALOG Express menambah jadwal operasional pengiriman barang menggunakan moda kereta api (KA) yang beroperasi pada hari minggu.

Plt Direktur Utama KAI Logistik Fredi Firmansyah menyampaikan, mulai tanggal 14 Juli 2024, KALOG Express siap melayani pengiriman barang setiap hari tak terkecuali hari minggu.

"Perubahan pola operasi ini merupakan salah satu langkah strategis kami dalam pengembangan bisnis retail khususnya melalui segmen KALOG Express. Melalui strategi ini, diharapkan dapat mempercepat proses layanan pengiriman barang dan meningkatkan kepuasan pelanggan setia KALOG Express," kata dia, Minggu (14/7/2024).

Dia melanjutkan, perusahaan sangat memahami bahwa kelancaran proses distribusi barang merupakan hal yang krusial dalam industri logistik dan menentukan performa logistik. Lonjakan permintaan pengiriman barang yang terjadi pada hari sabtu dan minggu merupakan momentum yang perlu dimanfaatkan dengan baik dan memberikan kenyamanan lebih bagi pelanggan dalam menggunakan layanan KALOG Express.

Bersinergi dengan induk perusahaan, PT KAI (Persero), KAI Logistik penuhi permintaan pelanggan untuk dapat melakukan proses pelayanan pengiriman barang pada hari minggu. Langkah ini dilakukan melalui penambahaan jadwal operasional dengan moda KA yang beroperasi dengan mengaktifkan berbagai relasi KA di antaranya:

- KA Majapahit: Jakarta, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Sragen, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar, Wlingi, Kepanjen, Malang (Perjalanan Pulang Pergi).

- KA Malabar: Bandung, Leles, Cipendeuy, Tasikmalaya, Banjar, Sidoarjo, kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, Solo, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar, wlingi, Kepanjeng, dan Malang (Perjalanan Pulang Pergi).