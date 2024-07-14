Pakai Sertifikat Elektronik, KAI Properti Gandeng BSSN

JAKARTA – PT KA Properti Manajemen (KAI Properti) memperkuat sistem digital perusahaan. Perseroan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam memanfaatkan sertifikat elektronik dan sistem elektronik.

"Ini langkah perseroan untuk memaksimalkan efisiensi proses administrasi dan operasional di bidang manajemen dokumen," kata Direktur Keuangan KAI Properti Riki Jayaprawira Suwarna, Minggu (14/7/2024).

Adapun pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang dimaksud meliputi tanda tangan elektronik dan identitas hukum, dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan transaksi dokumen elektronik, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mewujudkan operasional yang lebih efisien dan terpercaya.

Dia merinci, poin pertama dari pemanfaatan sertifikat elektronik mencakup tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum di lingkungan KAI Properti.

BACA JUGA: Menteri AHY Resmikan Pelayanan Sertifikat Elektronik di Jambi

"Sertifikat ini menjamin bahwa dokumen yang ditandatangani secara elektronik sah dan aman, memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi pemalsuan dan akses yang tidak sah," ucapnya.

Kedua, penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi. KAI Properti dan BSSN akan bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan sertifikat elektronik. Hal ini termasuk pengadaan perangkat keras dan lunak yang diperlukan.