AHY: Sertifikat Tanah Elektronik Lebih Cepat dan Transparan

SURABAYA - Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pihaknya tengah menggencarkan menerbitkan sertifikat tanah elektronik.

Sertifikat elektronik itu juga yang diserahkan kepada Makan dan Masjid Sunan Giri, Gresik, Jawa Timur, pada Jumat (5/7/2024) dalam kunjungan kerjanya di hari pertama.

"Ya benar yang kami serahkan adalah sertifikat elektronik, jadi ini bagian dari semangat pemerintah dan bapak Presiden Joko Widodo benar-benar menekankan agar transformasi digital," kata AHY saat ditemui usai ziarah di Makan Sunan Giri, Gresik, Jawa Timur, Jumat (5/7/2024).

Diakui AHY, Kementerian ATR/BPN terus mengejar peralihan dari sertifikat konvensional ke sertifikat elektronik.

"Ini terus kita kejar seiring dengan upaya melakukan modernisasi dalam pemerintahan. Termasuk learn government atau manajemen tata kelola di bidang pertanahan dan tata ruang," tambahnya.