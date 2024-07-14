Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Bedanya Tukang Parkir Resmi dan Liar

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |20:04 WIB
Ini Bedanya Tukang Parkir Resmi dan Liar
Perbedaan Tukang Parkir Resmi dan Liar. (Foto: Okezone.com/Demon Fajri)
A
A
A

JAKARTA - Juru parkir liar menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Pasalnya, tindakan yang dilakukan dengan menerima uang parkir disebut sebagai pungutan liar (pungli).

Namun sebenarnya ada juga juru parkir yang resmi. Lantas apa perbedaan juru parkir liar dan resmi?

Bagi pengguna kendaraan, terutama kendaraan bermotor. Memahami perbedaan ini penting untuk mengamankan kendaraan dan mendukung keamanan di area parkir umum.

Melansir Instagram resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, berikut perbedaan juru parkir resmi dan liar, Senin (8/7/2024).

Juru Parkir Resmi:

Bekerja untuk Pemerintah Setempat atau Lembaga yang Menyediakan Lahan Parkir

Mereka memiliki status legal sebagai pekerja yang diakui secara resmi oleh instansi terkait yang mengelola lahan parkir tersebut.

Memakai Seragam

Juru parkir resmi mengenakan seragam dengan logo atau lambang dari lembaga yang mereka wakili.

Memiliki Kartu Identitas di Kantong Sebelah Kiri

Mereka biasanya dilengkapi dengan kartu identitas atau identifikasi lain yang memuat nama, foto, dan informasi penting lainnya, yang mereka letakkan di kantong seragam sebelah kiri untuk identifikasi.

Punya Surat Tugas yang Dikeluarkan oleh UP Parkir

Sebagai bukti legalitas, juru parkir resmi memiliki surat tugas atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh Unit Pengelola Parkir (UP Parkir) atau lembaga terkait.

Ada Karcis yang Memiliki Nomor Seri, Barcode, dan Lubang Perporasi

Mereka menggunakan karcis atau tiket parkir yang dilengkapi dengan nomor seri unik, kode barcode untuk pemindaian elektronik, dan lubang perforasi sebagai tanda bukti pembayaran parkir yang sah.

Juru Parkir Liar:

Bekerja di Tempat yang Tidak Semestinya

Juru parkir liar biasanya beroperasi di tempat-tempat yang bukan merupakan area resmi atau tidak diizinkan untuk parkir. Mereka seringkali memilih lokasi yang ramai atau strategis tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/320/3010172/parkir-liar-di-minimarket-wajib-ditertibkan-BmbbaX2111.jpg
Parkir Liar di Minimarket Wajib Ditertibkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/320/3010163/5-tipe-tipe-tukang-parkir-yang-hanya-ditemukan-di-indonesia-kyK8cOXrjx.jpg
5 Tipe-Tipe Tukang Parkir yang Hanya Ditemukan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/320/3006997/3-fakta-tukang-parkir-dari-susah-cari-pekerjaan-hingga-bisa-di-penjara-bCnSMiQXJ9.jpg
3 Fakta Tukang Parkir dari Susah Cari Pekerjaan hingga Bisa di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/320/3006506/tukang-parkir-wajib-punya-surat-perintah-dan-izin-dishub-z2NChkNukQ.jpg
Tukang Parkir Wajib Punya Surat Perintah dan Izin Dishub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/320/3005907/ingat-parkir-di-minimarket-gratis-tukang-parkir-liar-ditertibkan-WZyQ0I43TD.jpg
Ingat! Parkir di Minimarket Gratis, Tukang Parkir Liar Ditertibkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/622/2856917/tarif-ojol-anterin-segini-besarannya-FW4kdlGYyl.jpg
Tarif Ojol Anterin, Segini Besarannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement