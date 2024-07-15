Elon Musk Doakan Donald Trump Segera Pulih Usai Ditembak

Mantan Presiden AS Donald Trump Ditembak saat Berkampanye di Buttler, Pennsylvania AS. (Foto: okezone.com/Reuters)

JAKARTA - Elon Musk mendoakan Donald Trump segera pulih usai terluka akibat tembakan.

“Saya sepenuhnya mendukung Presiden Trump dan berharap pemulihannya cepat,” cuit Musk di X miliknya, dilansir dari CNBC.com, Minggu (14/7/2024).

Meskipun Musk tidak secara langsung mendukung Trump pada hari ini. Dirinya telah menjelaskan bahwa menentang kembalinya Presiden Joe Biden ke Gedung Putih.

Dia menyatakan dalam sebuah postingan pada bulan Maret bahwa tidak akan menyumbangkan uang kepada salah satu calon presiden.

Musk bertemu dengan Trump awal tahun ini di klub Mar-a-Lago di Palm Beach dan mengatakan pada pertemuan pemegang saham tahunan Tesla pada tahun 2024 bahwa telah melakukan beberapa percakapan dengan Trump.

"Pada acara itu bahwa Trump menelepon saya secara tiba-tiba tanpa alasan," cuit Musk.