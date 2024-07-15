Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Elon Musk Doakan Donald Trump Segera Pulih Usai Ditembak

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |04:13 WIB
Elon Musk Doakan Donald Trump Segera Pulih Usai Ditembak
Mantan Presiden AS Donald Trump Ditembak saat Berkampanye di Buttler, Pennsylvania AS. (Foto: okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Elon Musk mendoakan Donald Trump segera pulih usai terluka akibat tembakan.

“Saya sepenuhnya mendukung Presiden Trump dan berharap pemulihannya cepat,” cuit Musk di X miliknya, dilansir dari CNBC.com, Minggu (14/7/2024).

Meskipun Musk tidak secara langsung mendukung Trump pada hari ini. Dirinya telah menjelaskan bahwa menentang kembalinya Presiden Joe Biden ke Gedung Putih.

Dia menyatakan dalam sebuah postingan pada bulan Maret bahwa tidak akan menyumbangkan uang kepada salah satu calon presiden.

Musk bertemu dengan Trump awal tahun ini di klub Mar-a-Lago di Palm Beach dan mengatakan pada pertemuan pemegang saham tahunan Tesla pada tahun 2024 bahwa telah melakukan beberapa percakapan dengan Trump.

"Pada acara itu bahwa Trump menelepon saya secara tiba-tiba tanpa alasan," cuit Musk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173911/trump-XIT7_large.jpg
Pemerintah AS Shutdown hingga Trump Ancam PHK Besar-besaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155578/trump-Dpgx_large.jpg
Trump Puji Prabowo soal Negosiasi Tarif Impor 32 Persen: Great Deal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153671/tarif_impor_trump_ke_indonesia-wnjy_large.jpg
Industri Padat Karya RI Bakal Makin Merana Tertekan Tarif Impor Trump 32 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153628/menko_airlangga-ERFr_large.png
Presiden Prabowo Utus Menko Airlangga ke AS Negosiasi Tarif Impor Trump 32 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153595/istana_soal_tarif_impor_trump-vpsO_large.jpg
Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, Istana: Masih Ada Peluang Negosiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153581/presiden_as-vuw6_large.jpg
Isi Surat Trump ke Prabowo: Indonesia Kena Tarif Impor 32 Persen, Berlaku 1 Agustus 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement