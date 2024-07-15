Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Skandal Mark Up Impor Beras Rugikan Negara Rp8,5 Triliun, Komisi VI Panggil Direksi Bulog

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |10:16 WIB
Skandal Mark Up Impor Beras Rugikan Negara Rp8,5 Triliun, Komisi VI Panggil Direksi Bulog
Skandal mark up impor beras bulog (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendalami skandal mark up impor beras yang ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp 8,5 triliun. Komisi VI segera melakukan pengecekan ke pelabuhan dan memanggil Direksi Perum Bulog.

“Kami bukan hanya memanggil Direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog (untuk mendalami skandal mark up impor beras),” kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, Senin (15/7/2024).

Komisi VI juga akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses yang berlangsung dari 12 Juli 2024 atau di masa sidang terakhir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140033/harga_beras-2aTX_large.jpg
6 Fakta Harga Beras Turun Gegara RI Stop Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103681/beras-e1y5_large.jpg
RI Stop Impor, Harga Beras Dunia Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099615/ri-stop-impor-pangan-di-2025-fokus-ke-produksi-petani-DRIipMq8cj.jpg
RI Stop Impor Pangan di 2025, Fokus ke Produksi Petani!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/320/3096938/ri-stop-impor-beras-dan-gula-pada-2025-vuESrUk0T8.jpg
RI Stop Impor Beras dan Gula pada 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095990/3-85-juta-ton-beras-impor-banjiri-ri-dari-januari-november-2024-5iHOjtF6yu.jpg
3,85 Juta Ton Beras Impor Banjiri RI dari Januari-November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087234/bertemu-pm-india-prabowo-ingin-kesepakatan-impor-beras-diselesaikan-23LMuAGodm.jpg
Bertemu PM India, Prabowo Ingin Kesepakatan Impor Beras Diselesaikan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement