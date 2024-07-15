Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS Catat Nilai Impor RI Jadi USD18,4 Miliar, Turun 4,8%

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |12:11 WIB
BPS Catat Nilai Impor RI Jadi USD18,4 Miliar, Turun 4,8%
Impor RI Turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor pada Juni 2024 sebesar USD18,45 miliar atau turun 4,89% dibandingkan Mei 2024.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia W Widyasanti menyatakan, impor migas senilai USD3,27 miliar atau naik 19,01% secara bulanan.

Sementara itu impor nonmigas senilai USD15,18 miliar atau mengalami penurunan 8,83 persen secara bulanan.

"Turunnya nilai impor secara bulanan ini disebabkan oleh penurunan nilai impor nonmigas dengan andil 7,85%," ujarnya dalam konferensi pers hari ini, Senin (15/7/2024).

Amalia menuturkan, secara tahunan nilai impor Juni 2024 meningkat 7,58 persen, dimana nilai impor migas dan nonmigas masing-masing naik 47,17 persen dan 1,69 persen.

