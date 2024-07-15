Advertisement
HOT ISSUE

Ekspor Batu Bara RI Anjlok pada Juni 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |12:48 WIB
Ekspor Batu Bara RI Anjlok pada Juni 2024
Ekspor Batu bara RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia W Widyasanti menyatakan nilai ekspor batu bara mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan.

Dia menjelaskan, nilai ekspor batu bara turun 0,36% secara bulanan dan turun sebesar 6,68% secara tahunan.

Kemudian nilai ekspor besi dan baja turun 4,32% secara bulanan dan turun 3,48% secara tahunan. Sementara itu, nilai ekspor CPO dan turunannya mengalami peningkatan signifikan secara bulanan namun menurun secara tahunan.

"Nilai ekspor CPO dan turunannya meningkat 100,70% secara bulanan dan menurun 5,92% secara tahunan," ujarnya dalam konferensi pers hari ini, Senin (15/7/2024).

Namun demikian, nilai ekspor ketiga komoditas ini memberikan share sekitar 34,52 persen dari total ekspor nonmigas indonesia pada Juni 2024.

