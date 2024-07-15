Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Nasib Karyawan Kimia Farma Dibayangi PHK Massal

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |19:03 WIB
Begini Nasib Karyawan Kimia Farma Dibayangi PHK Massal
Karyawan Kimia Farma Dibayangi PHK (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pemutusan hubungan kerja (PHK) diprediksi akan dialami karyawan PT Kimia Farma (Persero) Tbk atau KAEF. Hal ini dikarenakan lima pabrik pembuatan obat ditutup perusahaan.

Kementerian BUMN meminta agar Kimia Farma mengedepankan win-win solution dengan karyawannya. Hal ini menyusul potensi pengurangan karyawan tersebut.

“Arahan kita kalau dilakukan seperti itu (tutup lima pabrik) harus win-win solution antara Kimia Farma dan karyawan,” ujar Arya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Anak usaha PT Bio Farama (Persero) itu bakal melalukan rasionalisasi fasilitas produksi atau menutup lima pabrik obat. Rencana ini bakal direalisasikan KAEF 2-3 tahun mendatang.

Arya menyebut, aksi penutupan lima pabrik untuk menekan biaya operasional, efisiensi bisnis, dan meningkatkan utilitas. Selain itu, lima pabrik dinilai under capacity sehingga tidak maksimal beroperasi.

Kendati begitu, lanjut Arya, KAEF harus mempertimbangkan kepentingan karyawannya setelah lima fasilitas produksi obat ditiadakan.

