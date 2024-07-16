Begini Cara BNI Perkuat Ekosistem Startup

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), melalui anak perusahaan, BNI Ventures meluncurkan program inovatif perdana mereka BNV Arcade.

Bekerja sama dengan mitra dari ekosistem startup yaitu KUMPUL.ID, Block 71, dan Tech In Asia, BNI Ventures memperkuat keterlibatannya dalam ekosistem BNI Group, termasuk modal ventura dan startup.

Visi dari BNI dan BNI Ventures melalui BNV Arcade sejalan dengan roadmap menuju Indonesia Emas 2045, yang bertujuan mendukung percepatan pertumbuhan startup melalui peningkatan digitalisasi. Harapannya, tingkat entrepreneurship meningkat dari 3% tahun ini menjadi 8% pada tahun 2045.

BNV Arcade memiliki inisiatif untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan inovasi dan pertumbuhan bisnis di ekosistem BNI Group, menciptakan peluang bagi para entrepreneur untuk mengembangkan startup melalui akses ke sumber daya, jaringan, dan pendanaan yang diperlukan.

"BNI Ventures, sebagai perusahaan corporate venture capital, memiliki jaringan akses yang luas kepada startup inovatif, founders, dan talenta digital. BNV Arcade merupakan langkah konkret untuk menciptakan platform yang memungkinkan startup mengembangkan ide-ide inovatif yang dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem BNI Group. Program ini bertujuan memperkuat sinergi antara startup dan BNI Group," ujar Chief Executive Officer BNI Ventures, Eddi Danusaputro,

BNV Arcade mengusung konsep gamification yang terdiri dari tiga inisiatif utama: Match Arc, Axel Arc, dan Forge Arc.

"Match Arc bertujuan untuk meningkatkan kesinambungan bisnis antara startup dan unit bisnis BNI Group. Axel Arc adalah program akselerator yang terdiri dari mentoring serta akses pasar. Sedangkan Forge Arc merupakan inisiatif dalam pengembangan venture builders," jelas Eddi.

Sementara itu, Direktur Technology & Operations BNI Toto Prasetio menegaskan, percepatan teknologi dan digitalisasi proses bisnis merupakan keharusan untuk menjaga daya saing dan relevansi BNI Group terhadap kebutuhan pasar yang berkembang. Melalui aktivitas sinergi, investasi, dan inovasi yang dilakukan oleh BNI Ventures, peluang kerja sama dengan startup inovatif dalam aspek operasional dapat terbuka lebar.

"Innovation Program seperti BNV Arcade memiliki potensi besar dalam membawa inovasi dan teknologi terbaru ke dalam BNI Group. Dengan inovasi yang dibawa oleh BNV Arcade, efisiensi operasional BNI Group berpotensi meningkat secara signifikan," kata Toto.