HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Melemah di Kisaran 7.197-7.300

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |07:57 WIB
IHSG Berpotensi Melemah di Kisaran 7.197-7.300
IHSG hari ini diprediksi melemah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi dalam kecenderungan melemah pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.197 – 7.300.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya IHSG melanjutkan pelemahan dengan net sell asing sebesar 562 miliar. Pelemahan terjadi pada saham-saham perbankan, dan beberapa saham Prajogo Pangestu seperti BREN, CUAN dan BRPT.

"Pelemahan terjadi secara merata pada saham-saham movers. Namun dengan efek bobot yang dibawa pada masing-masing saham, IHSG menjadi tertekan cukup dalam," tulis William dalam analisisnya, Rabu (17/7/2024).

Kondisi ini, menurut William membantu untuk membuat IHSG merapihkan grafik, dengan menutup gap pada 7.197.

"Pelemahan untuk menutup gap akan termasuk sebagai koreksi sehat," katanya.

Secara analisis teknikal, IHSG berpotensi melemah menutup gap pada 7.197.

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah sebesar -54.57 poin (-0,75%) menuju 7.224 pada perdagangan hari Selasa 16 Juli 2024.

Sebanyak 273 saham menguat, 270 saham menurun, dan 247 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 7.8T (all market).

