HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jeda Makan Siang, IHSG Sesi I Melemah 0,48% ke Level 7.243

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |12:16 WIB
Jeda Makan Siang, IHSG Sesi I Melemah 0,48% ke Level 7.243
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,48% atau 34,92 poin ke level 7.243 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Selasa (16/7/2024).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,13 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 554.265 kali. Adapun, sebanyak 262 saham harganya terkoreksi, 251 saham harganya naik dan 263 saham lainnya stagnan.

Sektor non siklikal memimpin pelemahan dengan turun sebesar 0,74 persen, disusul sektor kesehatan yang turun 0,67 persen, sektor industri turun 0,56 persen, sektor infrastruktur turun 0,47 persen, sektor keuangan turun 0,43 persen dan sektor properti turun 0,33 persen. Sedangkan, sektor siklikal menguat 1,09 persen, sektor transportasi naik 0,44 persen, sektor bahan baku naik 0,43 persen, sektor teknologi naik 0,34 persen dan sektor energi naik 0,30 persen.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,50 persen ke level 908, indeks IDX30 turun 0,49 persen ke level 452, indeks MNC36 turun 0,40 persen ke level 341, serta indeks JII turun 0,33 persen ke level 508.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK) naik 22,58 persen ke Rp76, PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY) naik 20,48 persen ke Rp100 dan PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) naik 17,86 persen ke Rp66.

Halaman:
1 2
