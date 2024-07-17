Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik Tipis ke Level 7.226 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |12:18 WIB
IHSG Naik Tipis ke Level 7.226 di Jeda Sesi I
IHSG ditutup menguat di jeda sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama Rabu (17/7/2024). IHSG siang ini naik tipis 0,03% atau 2,11 poin ke level 7.226.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,41 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,32 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 623.981 kali. Adapun, sebanyak 288 saham harganya naik, 232 saham harganya turun dan 254 saham lain harganya stagnan.

Sektor transportasi naik 0,59%, sektor non siklikal naik 0,56%, sektor keuangan naik 0,42%, sektor energi naik 0,18%, sektor industri naik 0,16%, sektor siklikal naik 0,14%, sektor properti naik 0,02% dan sektor infrastruktur stagnan. Sedangkan, sektor bahan baku turun 0,30%, sektor teknologi turun 0,10% dan sektor kesehatan turun 0,09%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,53% ke level 909, indeks MNC36 naik 0,91% ke level 343, indeks IDX30 naik 0,91% ke level 454, serta indeks JII naik 0,78% ke level 509.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) naik 21,69% ke Rp101, PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK) naik 19,48% ke Rp92, dan PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) naik 17,19% ke Rp75.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
