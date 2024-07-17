Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Buka Suara soal Beli BBM Subsidi Dibatasi Mulai 17 Agustus

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |04:10 WIB
Jokowi Buka Suara soal Beli BBM Subsidi Dibatasi Mulai 17 Agustus
Presiden Jokowi soal harga BBM (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada Agustus.

Jokowi menyatakan hingga saat ini belum ada pemikiran untuk menerapkan kebijakan tersebut.

“Ndak, ndak, ndak ada. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” tegas Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menuturkan, pemerintah berupaya melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Oleh karena itu, pembelian BBM subsidi yang dibatasi sesuai penerima akan dilakukan. Dia mengatakan, kebijakan itu akan dilakukan secepatnya mulai 17 Agustus 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/320/3076860/lepas-jokowi-pulang-ke-solo-erick-thohir-dan-pak-bas-terima-kasih-pak-FN59BGdP3O.png
Lepas Jokowi Pulang ke Solo, Erick Thohir dan Pak Bas: Terima Kasih Pak!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement