Jokowi Buka Suara soal Beli BBM Subsidi Dibatasi Mulai 17 Agustus

Presiden Jokowi soal harga BBM (Foto: Setkab)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada Agustus.

Jokowi menyatakan hingga saat ini belum ada pemikiran untuk menerapkan kebijakan tersebut.

BACA JUGA: Pembatasan BBM Subsidi Bakal Berlaku 1 September 2024

“Ndak, ndak, ndak ada. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” tegas Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menuturkan, pemerintah berupaya melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

BACA JUGA: Masyarakat Panic Buying Borong BBM Gegara Omongan Luhut

Oleh karena itu, pembelian BBM subsidi yang dibatasi sesuai penerima akan dilakukan. Dia mengatakan, kebijakan itu akan dilakukan secepatnya mulai 17 Agustus 2024.