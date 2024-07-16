Masyarakat Panic Buying Borong BBM Gegara Omongan Luhut

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan diminta meluruskan pernyataan terkait wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi per 17 Agustus 2024. Pasalnya. hal tersebut membuat panik masyarakat.

"Saya kira statement Luhut itu harus diluruskan karena pembatasan yang dimaksud Luhut itu dipahami masyarakat sebagai kenaikan harga BBM," jelas Pengamat Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi kepada MNC Portal Indonesia.

Diakui Fahmy, pernyataan Luhut memicu panic buying sehingga masyarakat kemudian berbondong-bondong ke SPBU menjelang 17 Agustus 2024 mendatang.

"Nah kalau ini tidak diluruskan saya khawatir terjadi panic buying menjelang 17 Agustus 2024 konsumen akan serbu SPBU. Nah terjadi kelangkaan sehingga menimbulkan kerusuhaan bisa saja terjadi," tegasnya.

"Jadi ada urgensi agar itu diluruskan, nah siapa yang meluruskan? Ya harus Luhut yg harus meluruskan. Bilang bahwa saya salah dan sebagainya," tegas Fahmy.