Ibu Kota Pindah ke IKN, Pengusaha Ritel Bakal Sulap Gedung Pemerintahan di Jakarta Jadi Restoran

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |13:41 WIB
Ibu Kota Pindah ke IKN, Pengusaha Ritel Bakal Sulap Gedung Pemerintahan di Jakarta Jadi Restoran
Pengusaha Bakal Sulap Gedung Pemerintahan Jadi Restoran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, pihaknya memiliki rencana untuk memanfaatkan gedung kementerian/lembaga (K/L) setelah ibu kota negara pindah dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN)

"Kami siap mengisi tempat-tempat kosong jika nanti K/L akan pindah, mungkin nanti gedungnya bisa kami pakai untuk jadi supermarket, restoran atau pusat kuliner," ungkap Budihardjo di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dia menyebutkan bahwa sektor ritel sangat membutuhkan traffic. Maka dari itu, pihaknya sangat mendukung dan berperan aktif untuk membuat semua mall akan ramai, salah satunya dengan cara mendatangkan pameran atau membuat pameran, terutama yang pro lokal.

"Jadi, kami mendukung program Beli Buatan Indonesia yang mana ritel kami bagian pembelian tentu selalu mencari barang, dan hari ini saya lihat ada pameran di sini, akan kami informasikan kalau masih perlu kepada anggota untuk hadir mencari barang juga di pameran di Balai Kota DKI Jakarta ini," kata Budihardjo.

Halaman:
1 2
