HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pagi Ini Bergerak Sideways di Rentang 7.202-7.336

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |06:38 WIB
IHSG Pagi Ini Bergerak Sideways di Rentang 7.202-7.336
IHSG hari ini diprediksi menguat (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diproyeksi bergerak sideways pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.202-7.336.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pergerakan IHSG saat ini terlihat masih betah berada dalam rentang konsolidasi wajarnya.

"Masih terjadinya fluktuasi nilai tukar Rupiah dan juga harga komoditas turut memberikan sentimen tersendiri bagi pergerakan IHSG,” tulis William dalam risetnya, Kamis (18/7/2024).

Menurut William, pasca rilis beberapa data perekonomian masih mencerminkan kondisi perekonomian yang berada dalam keadaan stabil.

"Sehingga peluang pertumbuhan kinerja emiten juga diharapkan dapat mengalami kemajuan sehingga dapat mendongkrak kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," katanya.

Sebelumnya, IHSG kembali berakhir di zona merah. Pada sesi terakhir perdagangan, IHSG melemah tipis 0,07 poin pada level 7.224,21.

