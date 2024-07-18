IHSG Meroket 1,02% ke Level 7.298 di Jeda Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat ke zona hijau pada jeda perdagangan sesi pertama Kamis (18/7/2024). IHSG siang ini naik 1,02% atau 74,02 poin ke level 7.298.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,43 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,10 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 637.343 kali. Adapun, sebanyak 287 saham harganya naik, 254 saham harganya turun dan 239 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi naik 0,94%, sektor infrastruktur naik 0,92%, sektor keuangan naik 0,83%, sektor industri naik 0,51%, sektor non siklikal naik 0,30%, sektor transportasi naik 0,27%, sektor kesehatan naik 0,20% dan sektor bahan baku naik 0,08%. Sedangkan sektor teknologi turun 1,02%, sektor properti turun 0,42% dan sektor siklikal turun 0,12%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,99% ke level 919, indeks MNC36 naik 1,14% ke level 347, indeks IDX30 naik 1,08% ke level 459, serta indeks JII naik 0,15% ke level 511.