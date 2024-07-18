Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Meroket 1,02% ke Level 7.298 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |12:24 WIB
IHSG Meroket 1,02% ke Level 7.298 di Jeda Sesi I
IHSG ditutup menguat di jeda sesi I (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat ke zona hijau pada jeda perdagangan sesi pertama Kamis (18/7/2024). IHSG siang ini naik 1,02% atau 74,02 poin ke level 7.298.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,43 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,10 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 637.343 kali. Adapun, sebanyak 287 saham harganya naik, 254 saham harganya turun dan 239 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi naik 0,94%, sektor infrastruktur naik 0,92%, sektor keuangan naik 0,83%, sektor industri naik 0,51%, sektor non siklikal naik 0,30%, sektor transportasi naik 0,27%, sektor kesehatan naik 0,20% dan sektor bahan baku naik 0,08%. Sedangkan sektor teknologi turun 1,02%, sektor properti turun 0,42% dan sektor siklikal turun 0,12%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,99% ke level 919, indeks MNC36 naik 1,14% ke level 347, indeks IDX30 naik 1,08% ke level 459, serta indeks JII naik 0,15% ke level 511.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/278/3042554/ihsg-diprediksi-tertekan-saham-saham-big-caps-4AE8HcN4PM.jpg
IHSG Diprediksi Tertekan Saham-Saham Big Caps
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3042108/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-pada-jeda-makan-siang-4nAibrYGh9.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau pada Jeda Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041996/ihsg-menguat-0-21-ke-7-257-di-pembukaan-perdagangan-7SXqQfhmnV.jpg
IHSG Menguat 0,21% ke 7.257 di Pembukaan Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041962/ihsg-diprediksi-turun-di-bawah-7-200-M3qzjwr6UO.jpg
IHSG Diprediksi Turun di Bawah 7.200
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041574/ihsg-merosot-0-54-ke-7-249-di-sesi-i-aRs0iEWv8O.jpg
IHSG Merosot 0,54% ke 7.249 di Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041493/bel-perdagangan-ihsg-turun-tipis-ke-7-287-8Lsb7U4oD8.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Turun Tipis ke 7.287
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement